Eleições 2020 em Volta Redonda MEP- VR

Volta Redonda - O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR), a exemplo das eleições anteriores, através de seus membros, colaboradores e estudantes realizam um olhar atento neste domingo de eleições municipais.

De acordo com o relatório do Movimento sobre as primeiras três horas de votação, o clima foi de tranquilidade, mas no decorrer do dia tende a ficar mais agitado.

“As primeiras horas de eleição em Volta Redonda seguem tranquilas e com trânsito seguro, as pessoas acessando tranquilamente, sem dificuldades. O zelo dos voluntários da Justiça Eleitoral com os idosos e pessoas com necessidade especiais também chama a atenção. Mas na parte externa, lamentavelmente, localizamos muitos papéis que foram jogados nas ruas e outra é a questão da boca de urna. O juiz eleitoral me relatou que está preocupado com isso e que vai fazer uma movimentação para buscar correção quanto a isso. Fica o alerta: boca de urna é crime”, disse a coordenação do MEP.

De acordo ainda com o Movimento todas as medidas de prevenção à covid-19 estão sendo tomadas pela Justiça eleitoral e que as pessoas podem votar com segurança.