Urnas começam a ser apuradas em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 19:08

Volta Redonda – Teve início a apuração dos votos do 1º turno das eleições municipais 2020, em Volta Redonda, no Sul do Estado do Rio. Segundo os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 49 das 622 seções foram apuradas até o momento, ou seja, cerca de 7, 88%. Acompanhe o resultado inicial de apuração. Os dados são atualizados de acordo com o TSE:





Neto (DEM) 6.432 votos (55,96%) sub judice



Baltazar (PSD) 1.402 votos (12,20%)



Samuca Silva (PSC) 1.158 votos (10,08%)



Granato (Solidariedade) 674 votos (5,86%)



Hermiton (Republicanos) 488 votos (4,25%)



Alex Martins (PSB) 299 votos (2,60%)



Cida Diogo (PT) 266 votos (2,31%)



Juliana Carvalho (PSOL) 266 votos (2,31%)



Dayse Penna (PROS) 207 votos (1,80%)



Professor Habibe (PC do B) 129 votos (1,12%)



Benevenuto (Avante) 81 votos (0,70%)



Evandro Glória (Cidadania) 70 votos (0,61%)



Mônica Teixeira (PSTU) 11 votos (0,10%)



Luiz Eugênio (PCO) 10 votos (0,09%) sub judice



Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral passou a divulgar o voto de todos os candidatos concorrentes, independentemente da situação do seu registro e da destinação dada a seus votos: se válidos, anulados "sub judice" ou anulados definitivamente. De acordo com o TSE, caso um candidato "sub judice" tiver votos suficientes para vencer, o resultado da eleição na cidade será considerado indefinido até decisão da Justiça. No caso de o candidato "sub judice" obter votos suficientes para ir ao 2º turno, ele seguirá na disputa até que a situação seja definida. Para consultar a situação do candidato, acesse http://divulgacandcontas.tse.jus.br. As informações são do Tribunal Superior Eleitoral.