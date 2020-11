Neto vence em Volta Redonda com mais de 85 mil votos Divulgação

Publicado 15/11/2020 23:57 | Atualizado 16/11/2020 01:18

Volta Redonda – O ex-prefeito Antônio Francisco Neto venceu no 1º turno das eleições em Volta Redonda. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Neto teve 57,20%, ou seja, 85.673 votos.

Em segundo lugar ficou Baltazar com 12,66% (18.961 votos) e em terceiro Samuca Silva com 9,27% (13.889). Os votos brancos foram 6.071 (3,65%), os nulos 10.282 (6,19%) e abstenções 56.851 (25,49%).

Mesmo com a vitória, Antônio Francisco Neto terá que esperar o julgamento do embargo de declaração que ele impetrou no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) contra a impugnação da sua candidatura. Caso, não consiga, poderá ainda recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Se Neto perder em todas as instâncias até o final do ano, fica a seguinte questão: haverá um 2º turno entre os atuais segundo e o terceiro colocados ou uma nova eleição majoritária geral em Volta Redonda.

Logo após o resultado das eleições, Neto falou em uma rádio local e deixou a seguinte mensagem para população de Volta Redonda:

“Fico feliz com o carinho que fui recebido na cidade. Sou muito grato a população de Volta Redonda. O compromisso de jamais decepcionar a população de Volta Redonda será mantido até o final do nosso mandato. Vamos trabalhar muito. Obrigada a toda a população”, disse.