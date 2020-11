Jardim Botânico de Volta Redonda é aberto oficialmente e já recebe visitação Evandro Freitas

Volta Redonda - Os moradores de Volta Redonda ganharam no último sábado, dia 14, um novo espaço de lazer: o Jardim Botânico Municipal Antonieta Barreira Cravo. O local foi construído na Ilha São João com recursos de multas ambientais e conta com lago, fonte, pista de caminhada, pista de patins, parquinho, 14 churrasqueiras, espaço para redes e muita área verde. O Jardim Botânico ficará aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 17h30.

Durante todos os dias, em tempo integral, a Ilha São João contará com porteiro e vigia. Para as pessoas que utilizam os outros espaços que ficam no entorno do Jardim Botânico, como a área de esportes, será feito um cadastro para que elas possam entrar e sair. Para cuidar do local, além de porteiro e vigilante, haverá uma equipe composta por profissionais de limpeza e jardineiro, que será responsável pela manutenção da botânica, como os jardins e gramados.

Além das diversidades das árvores que foram plantadas do Jardim Botânico, com espécies de 10 anos de idade, o entorno da Ilha São João também foi recuperado e ganhou exemplares nativos da Mata Atlântica. Ao todo, mais de 1.500 árvores foram plantadas no complexo, com mais de 80 espécies diferentes. Com isso, toda a composição arbórea da Ilha São João foi renovada.

Segundo o secretário interino de Meio Ambiente do município, Marcus Vinícius Convençal, o Jardim Botânico será uma grande área de lazer e, ao mesmo tempo, desempenhará um importante papel na formação da consciência ambiental da população.

“O lugar ficou lindo e tenho certeza que as pessoas passarão ótimos momentos lá com a família e amigos. É importante destacar que aproveitamos um espaço que era utilizado apenas como estacionamento em grande eventos e o transformamos em um lindo espaço de lazer para a população de Volta Redonda”, disse o secretário.

O Jardim Botânico é dividido em vários setores: Caatinga, Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, com espécies específicas e também com árvores de todo o mundo. O lago tem borda infinita e várias plantas aquáticas, inclusive da Amazônia. O parque infantil tem brinquedos adaptados para PCD (Pessoas com Deficiência). Com a finalização das obras, a Ilha São João, que ficou onze meses fechada para a construção do Jardim Botânico, foi reaberta há uma semana para visitação do público.