Publicado 17/11/2020 18:21

Volta Redonda - A Rua Almirante Barroso, no bairro Jardim Amália foi interditada pela Prefeitura de Volta Redonda na tarde desta terça-feira, dia 17. A via começou a ceder por conta do afundamento das manilhas. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) estão no local, onde serão trocados cerca de 50 metros de rede para resolver o problema.

“Estamos interditando a rua na altura no número 323 e amanhã cedo vamos voltar todos os esforços para esse serviço. É uma obra delicada já que o afundamento das manilhas faz com que a rua afunde também”, explicou o secretário de Infraestrutura, Vinícius Ramos.

As equipes da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) também foram acionadas para fazer os desvios necessários no trânsito a fim de não prejudicar os moradores. Segundo a Prefeitura, todos os esforços estão voltados para que a obra seja concluída o mais rápido possível.

Com o fechamento da Almirante Barroso, poderá acessar a rua somente moradores do primeiro prédio de quem é está subindo a rua. Os moradores da parte alta da rua terão que dar a volta pela Rua Sergio de Souza Castro, seguindo a Rua Lício Lobo Coutinho, Rua Vereador Benedito Fonseca, Rua Engenheiro José Assis de Melo e assim fazer a rotatória da Praça Mauro Monteiro.