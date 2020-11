Zoológico Municipal de Volta Redonda Divulgação

18/11/2020

Volta Redonda - O Zoológico Municipal de Volta Redonda é uma opção de lazer para as famílias da região, mas está o local está com o número limitado para a visitação por conta da covid-19. Atualmente, o espaço pode receber 500 visitantes da parte da manhã e 500 à tarde. Para essa sexta-feira, dia 20 (feriado em alusão a Consciência Negra) e sábado, dia 21, ainda há vagas. Já para o domingo, dia 22, a capacidade está esgotada.

agendamento pode ser feito com antecedência pelo site pode ser feito com antecedência pelo site https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br/register ou presencialmente no Centro de Informações Turísticas (CIT), que funciona na Rua Vinte e Cinco, em um quiosque localizado no largo em frente ao shopping, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, e das 14h às 18h, na Vila Santa Cecília.

Para marcar a visitação são necessárias informações como: nome completo, e-mail, data de nascimento, telefone e documento oficial com foto (RG). A medida foi tomada para garantir o distanciamento social entre as pessoas por prevenção à covid-19. A pandemia também obrigou a administração a fazer outras adaptações como a instalação de lavatório para higiene das mãos na entrada do zoo e o uso obrigatório de máscaras.

O novo Zoo (totalmente reformado) oferece opções de lazer para as crianças, que podem observar os animais de perto; brincar no playground, que conta com brinquedos com acessibilidade; ou fazer piquenique em família. Tudo isso unido a duas grandes novidades do espaço: o Recinto de Imersão, que permite contato direto com as aves, e os pedalinhos, que podem ser usados com total segurança e presença de guarda-vidas.

O coordenador do zoológico, Jadiel Teixeira, ressalta que, nos finais de semana, o espaço tem alcançado a sua capacidade máxima de ocupação. “Desde que voltou a funcionar o zoológico tem sido muito visitado. Por isso, é preciso que as pessoas façam seu agendamento com antecedência, principalmente nos finais de semana”, avisou o coordenador.

O Zoológico Municipal está aberto de terça-feira a domingo, das 8h às 12h e das 13h às 17h. O horário entre meio-dia e uma hora da tarde está reservado para higienização dos espaços de convivência e banheiros.