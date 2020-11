Boletim coronavírus desta quinta-feira, dia 19 Divulgação

Publicado 19/11/2020 20:09

Volta Redonda - Mais cinco mortes foram registradas em Volta Redonda devido à covid-19 e cidade chega a 255 óbitos. De acordo com o boletim atualizado nesta quinta-feira, dia 19, as vítimas são dois homens com 56 e 90 anos e três mulheres com 64, 65 e 77 anos.

Ainda de acordo com os dados divulgados são 7.815 casos confirmados e 25.545 notificados como suspeitos. Há 6.670 curados e 12.310 exames deram negativo.

A ocupação de leitos de UTI da rede municipal está em 2,94% e houve um aumento de 0,84% dos casos suspeitos. Os dados foram divulgados pela prefeitura na tarde desta quinta-feira, dia 19.