Prefeitura de Volta Redonda cria plataforma para divulgar dados da Lei Aldir Blanc na cidade

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 10:33

Volta Redonda - Uma plataforma virtual servirá como canal para que a população de Volta Redonda possa conhecer todos os detalhes da Lei Aldir Blanc na cidade de maneira simples, objetiva e transparente. A ferramenta será um espaço virtual com dados informativos sobre a lei em Volta Redonda, como o total do valor de recursos disponibilizados para o município (divididos em nove segmentos artísticos e subsídios), o número de vagas disponibilizadas por edital e valores do recurso por área, além do número de contemplados.

De acordo com o prefeito Samuca Silva, a criação desse canal permitirá a ampliação e orientação das políticas culturais implementadas em Volta Redonda.

“Será uma ferramenta fundamental, não só pra divulgar os trabalhos dos artistas que foram contemplados pela Lei Aldir Blanc, mas uma importante plataforma de transparência da aplicação dos recursos recebidos por meio da Lei 14.017/2020”, disse Samuca.

A plataforma, que poderá ser acessada através no endereço eletrônico: cultura.voltaredonda.rj.gov.br/culturaafro , também apresentará alguns trabalhos de artistas contemplados, servindo como vitrine da produção artística da cidade. Através dela será possível também acompanhar os dados realizados para o Mapeamento Municipal de Cultura, onde foram mapeados agentes, coletivos e espaços culturais permitindo que hoje a Secretaria Municipal de Cultura saiba onde estão o artistas e agentes culturais, quanto a cultura movimenta na economia municipal, entre outros dados.

Recursos

O valor total de recursos da Lei Aldir Blanc em Volta Redonda é de R$1.747.365,94, contemplando nove segmentos: Artes cênicas, Artes Visuais, Artesanato, Cultura Afro, Cultura Urbana, Cultura Popular, Literatura, Música, Patrimônio. Ao todo foram disponibilizados nos editais 27 lotes, 553 vagas, contemplando com subsídios 17 espaços culturais formais e 23 informais, totalizando 40 espaços e coletivos contemplados.