Voltaço recebe o São Bento-SP Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 22/11/2020 12:18

Volta Redonda - O Voltaço entra em campo neste domingo, dia 22, para enfrentar o São Bento-SP em um jogo que é considerado de seis pontos. Isso porque, uma vitória sobre a equipe paulista praticamente livra o Voltaço do rebaixamento e ainda mantém viva as chances de classificação para a próxima fase.

Por isso, o comandante Neto Colucci alerta para a importância de entrar focados e minimizar os erros para sair de campo com os três pontos.

Publicidade

“Expectativa de um jogo bem complicado e que irá definir as pretensões das equipes na competição. Será uma partida de muita ansiedade e quem errar o mínimo possível saíra com a vitória. Conversei com os atletas e definimos que o nosso foco principal é vencermos o São Bento e nos livrarmos de vez do rebaixamento. O que vai acontecer depois, dependendo dos resultados, paramos para analisar mais para frente, mas, primeiro, sabemos da importância de fazermos um bom jogo neste domingo e conquistar esta importante vitória”, destacou.