Por O Dia

Publicado 22/11/2020 23:22

Volta Redonda - Voltaço e São Bento-SP empataram em 1 a 1 no Luso Brasileiro. Alef Manga marcou o gol tricolor e Coutinho anotou para os visitantes. Com o resultado, o Esquadrão de Aço permanece na sexta colocação do grupo B, com 19 pontos.

Na próxima rodada, o Voltaço visita o Brusque-SC, sábado, dia 28, às 15h, no estádio Augusto Bauer.

O jogo

Em um começo de jogo equilibrado, os visitantes aproveitaram a chance que tiveram para abrir o placar com Coutinho, aos 17 minutos. Atrás no placar, o Volta Redonda se mandou em busca do empate e não demorou a igualar o marcador. Aos 28 minutos, Luiz Paulo cobrou escanteio rápido e encontrou Alef Manga dentro da área. O atacante tricolor bateu cruzado para empatar a partida.

Os visitantes voltaram a assustar aos 36 minutos, mas pararam em Douglas Borges que fez grande defesa em chute da entrada da área, evitando o segundo gol do adversário.

O Esquadrão de Aço voltou para a segunda etapa pressionando o adversário e criou duas grandes chances para virar a partida. Na primeira, João Carlos recebeu na área, virou pra cima do marcador e tocou na saída do goleiro, mas o zagueiro adversário tirou em cima da linha.

Já na segunda, o juiz marcou bola presa dentro da área da equipe paulista e, na cobrança, Alef Manga bateu para o gol, mas a defesa adversária novamente tirou em cima da linha. Fim de jogo no Luso Brasileiro: Volta Redonda 1×1 São Bento-SP.