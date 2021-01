Educadores e alunos do MEP- VR falam sobre o tema da redação do Enem 2020 Gabriela/ MEP-VR

Por O Dia

Publicado 18/01/2021

Volta Redonda - Professores e estudantes do Pré-vestibular Cidadão do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) comentaram sobre a redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2020.

Segundo eles, o tema ‘O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira’ foi interessante, pertinente e não provocou preocupação quanto ao nível de dificuldade. Confira os depoimentos dos alunos e os comentários dos educadores:

“Achei bem interessante. Trouxe uma questão importante de ser discutida que é o estigma em relação às doenças mentais. Achei bem coerente com a proposta do Enem, pois é instigante para escrever e falar de preconceito e discriminação”, falou a professora de português (licenciada), Beatriz.

“Gente, tema super pertinente, não foi difícil desenvolver. Agora é esperar resultado na ansiedade”, disse a aluna, Vitória.

“Me surpreendi com o tema, inclusive eu fiz um trabalho sobre doenças mentais no ano passado”, Maria Eduarda, aluna.

“Foi um tema bastante importante, pertinente e dentro do padrão esperado para o Enem, com uma situação problema explícita dentro da realidade brasileira. No texto, os candidatos deveriam propor caminhos para vencer o estigma que persegue várias pessoas que têm doença mental. Mas, não foi só por isso que gostei do tema, há pouco tempo ações recentes do próprio MEC propuseram mudanças na Política Nacional de Educação Especial, uma clara volta à discriminação de crianças com essas deficiências, por exemplo. Ainda bem que foram contestadas na Justiça”, Juliana Lima, professora de redação.

“Gostei do tema, permitiu-me abordar falar sobre o holocausto e também de filósofos”, declarou a estudante, Maria.

“Considerei um tema interessante, pois doenças como a depressão estão em muitas famílias desses jovens, ainda mais em tempos de pandemia. A palavra “estigma” é a chave da argumentação. Ter um vocabulário ampliado ajudou neste caso”, professora de português, Marcele Lopes.

“Foi bem atual e pertinente, ainda mais com a situação que estamos vivendo”, disse a aluna Ueila.

“De fato os textos motivadores são bem esclarecedores. Acredito que os que exercitaram e se dedicaram bastante na escrita de redação, durante o ano, não tiveram dificuldade para desenvolver o tema”, Elisa Andrade, professora de literatura.

“Redação com tema muito bom, muito tranquilo, embora não tenha me concentrado bem, pois ao entrar recebi a notícia do falecimento de um tio naquele momento”, falou o aluno, Daniel.

“Muito bom o tema do certame deste ano. Primeiro pela manutenção do estilo de sempre, pois trouxe um problema social com frase-tema com problema explícito e pressuposição de fácil identificação; segundo pela visibilidade dada a essa discussão no país, uma vez que esse tema será revisitado por nós professores várias vezes durante este ano. ” Alexandre Batista, professor de redação.