Publicado 15/02/2021 17:04

Volta Redonda - O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) iniciou nesta segunda-feira, dia 15, o processo de escolha das mulheres destaques de 2020 em Volta Redonda. As homenagens já aconteceram nos anos de 2018 e 2019.

São três mulheres escolhidas, sendo uma ligada diretamente ao MEP, e outras duas atuantes na sociedade da cidade. Elas serão agraciadas na semana relativa ao Dia Internacional das Mulheres. Os participantes do Movimento indicam um nome e encaminham via WhatsApp (in box) para Davi Souza e/ou Zezinho, José Maria da Silva, até o dia 1º de março.

A mais indicada será referendada pelo Conselho do Movimento. As outras duas da sociedade são escolhidas por indicações surgidas entre os conselheiros do MEP a partir de referências de participação cívica na linha da justiça e ética.

Em 2018, as escolhidas foram: Jorgina Souza (Sindicato das trabalhadoras Domésticas), Karina Avelar (Ex-aluna do MEP e Assistente Social) e Maria das Graças (Militante dos direitos Humanos em VR – 1980 a 2000).

Em 2019: Renata Ferreira (professora e ligada ao Grupo Meninas de Lenço), Flávia Siqueira (Liderança na Ocupação D. Waldyr Calheiros), Nirlene Pirassol (Conselheira e pedagoga no MEP) e Juliana Resende(Coordenadora do Núcleo PVC-Retiro e professora de matemática).