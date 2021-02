MEP-VR divulga edital para inscrições no Pré-vestibular Cidadão Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 15:20

Volta Redonda - O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) divulgou nesta sexta-feira, dia 19, o edital do processo seletivo do Pré-Vestibular Cidadão (PVC) 2021.1. O conselheiro e membro da equipe organizadora do PVC, Davi Souza explicou como a inscrição pode ser realizada.

“Como já era previsto para o Movimento, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, todo processo seletivo terá o mesmo formato do semestre passado (2020.2), com inscrições 100% online e com aulas via plataformas digitais”, esclareceu.

O conselheiro também falou sobre a quantidade de vagas oferecidas.

"São 130 vagas disponíveis e os candidatos passarão por uma fase de integração e adaptação, participando da aula orientativa explicando todo sistema, no dia 06 de março, uma espécie de ‘aula inaugural’. Na sequência participam da Semana de Sensibilização, nos dias nos dias 08 a 12 de março. O cronograma de todo processo seletivo está disponível no anexo 2 do Edital”, lembrou Davi.

inscrições serão realizadas pela internet, através do Portal de Inscrições do PVC ( Asserão realizadas pela internet, através do Portal de Inscrições do PVC ( https://inscricaopvc.mepvr.com.br ), e estarão disponíveis a partir de 22 de fevereiro de até 02 de março.

A taxa de inscrição para efetivar a inscrição o candidato faz uma contribuição simbólica, e se o candidato for aprovado, passará a contribuir R$ 10,00 mensalmente para manter o sistema de aulas e atender às urgências solidárias nos casos de carências dos alunos no decorrer do curso.

