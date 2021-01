O volante Emerson Jr. e o atacante Kaio Felipe confirmados para a temporada 2021no Voltaço Divulgação/VRFC

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 16:41

Volta Redonda - Em meio a pré-temporada para o Campeonato Carioca 2021, o Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) anunciou mais dois reforços. A informação foi confirmada nesta terça-feira, dia 26. O volante Emerson Jr. e o atacante Kaio Felipe, ambos de 23 anos, assinaram contrato com o Esquadrão de Aço até o final da Série C do Campeonato Brasileiro deste ano.

Os dois atletas já passaram por todos os exames médicos e estão treinando com a equipe há uma semana, inclusive, participaram do jogo-treino contra o Porto Real, realizado no domingo, dia, 24, e que terminou com vitória do Voltaço por 7 a 2.

Revelado pelo CoriSabbá-PI, o volante Emerson Jr. estava no River-PI, onde disputou, além do Estadual, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste.

“Sempre sonhei com a oportunidade de jogar um grande campeonato como o Carioca, ainda mais em um grande clube. Estou aqui para honrar esta camisa do Volta Redonda, que tem muita história e que está sempre brigando por títulos. Sou um segundo volante, polivalente, muito marcador e que procura sempre chegar dentro da grande área”, destacou o novo reforço tricolor.

Já Kaio Felipe teve passagens pelas categorias de base do Fluminense, Grêmio, quando foi convocado para a Seleção Brasileira sub-15, Atlético-PR, onde também jogou pelo sub-23, e Figueirense. Já no profissional, o atacante atuou pelo Dimensão Capela-AL, Sport, jogando também pelo sub-23 da equipe do Recife, CEOV Operário-MT e Picos-PI, último clube antes de acertar com o Voltaço.

“Muito feliz com a oportunidade jogar em um grande clube como o Volta Redonda. Sou um jogador bastante técnico, gosto de jogar perto da área, procuro me posicionar com inteligência para que consiga aproveitar as oportunidades e fazer gols. Chego muito motivado e podem ter certeza que vou me esforçar o máximo para poder corresponder dentro de campo a chance que estão me dando”, afirmou o novo atacante tricolor.

O presidente do Voltaço, Flávio Horta falou sobre a chegada dos novos reforços e destacou que eles têm o perfil de jogadores que o clube gosta de trabalhar.

“São atletas jovens, de muita qualidade e com um futuro promissor, que é o perfil de atleta que estamos buscando para compor o nosso elenco, que também tem muitos pratas da casa. Claro que temos também jogadores experientes no time, como o Bruno Barra e o Hiroshi, por exemplo, para que possamos ter uma mescla que é muito importante. Estamos buscando mais alguns reforços pontuais e esperamos anunciar novos nomes nos próximos dias”, ressaltou.