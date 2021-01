Gabriel Pereira durante a pré-temporada deste ano Divulgação/ VRFC

Volta Redonda - A diretoria do Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) acertou nesta sexta-feira, dia 29, a extensão do contrato do zagueiro Gabriel Pereira, de 20 anos, por mais um ano. Com isso, o vínculo do prata da casa com o Voltaço, que iria até 2022, irá até o final de 2023.

Gabriel chegou ao sub-20 do Esquadrão de Aço em 2019, vindo do Sampaio Corrêa-RJ. Naquele ano, o zagueiro participou da histórica campanha da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Capitão no sub-20, o prata da casa subiu para o profissional durante a Série C do ano passado, inclusive, atuando em oito jogos na competição, sendo seis como titular.

“Me sinto muito grato por estar jogando em um grande clube como o Volta Redonda. Venho da base e hoje estou tendo a oportunidade de estar no profissional, jogando partidas importantes na Série C do ano passado e me preparando para a disputa de um grande campeonato como o Carioca. Agradeço a confiança da diretoria e de toda a comissão técnica e estou muito motivado para seguir trabalhando forte e ter uma temporada de 2021 ainda melhor”, destacou.

No sub-20, Gabriel Pereira teve como técnico Neto Colucci. Parceria que está se repetindo também no profissional.

“Me ajuda bastante já ter trabalhado com o Neto na base. Conheço o estilo de jogo dele, ele também me conhece muito bem e sabe das minhas características. Além de treinador, ele é um amigo, um ótimo profissional, me identifico bastante e, com certeza, me ajuda muito a evoluir diariamente” ressaltou.

O zagueiro ainda mandou um recado para a torcida do Volta Redonda.

“Agradeço todo o carinho e o apoio que a torcida tem comigo e com todos os garotos da base que estão aqui no profissional. Estamos trabalhando muito forte para honrar esta camisa do Volta Redonda e fazer uma grande temporada, ajudando o clube a conquistar todos os seus objetivos”, afirmou.

O vice presidente do VRFC, Flávio Horta Júnior falou sobre a extensão de contrato do zagueiro Gabriel Pereira.

“O Gabriel é um atleta que vem da nossa base e que já está correspondendo muito bem no profissional. Entrou com muita personalidade nas partidas que precisamos na Série C, jogou muito bem, foi seguro e vem mostrando que está pronto para brigar pela titularidade da posição. Ficamos muito felizes por ter renovado com ele por mais um ano e a torcida do Volta Redonda pode ter certeza que ele trará muitas felicidades para o clube ainda”, celebrou.