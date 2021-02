Volta Redonda terá 35 CRAS abertos à comunidade em seis meses, diz prefeitura Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 17:19 | Atualizado 01/02/2021 17:19

Volta Redonda - A Prefeitura Municipal de Volta Redonda (PMVR) pretende reabrir as 35 unidades de CRAS (c da Assistência Social), através de convênios com os governos Estadual e Federal. Segundo as informações da PMVR, as obras de revitalização dos espaços começam pelos bairros Vale Verde e Santo Agostinho.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, que coordena o serviço visitou quatro unidades de CRAS na semana passada. Na segunda-feira, dia 25, ele esteve, acompanhado do vereador Rodrigo Nós do Povo, no Vale Verde e Belo Horizonte.

Publicidade

“O CRAS Vale Verde será reaberto no dia 1º de março. Começamos a revitalização na próxima segunda-feira (dia 1º) e dentro de um mês volta a atender à comunidade”, avisou Munir.

Na última quarta-feira, dia 27, o secretário esteve no CRAS Vila Americana, junto com o vereador Lela, e na unidade do São Luiz. Em todas as visitas, Munir também esteve com representantes da associação de moradores do local.

Publicidade

“Também recebi no meu gabinete membros da associação de bairros do Santo Agostinho. Por conta do número de habitantes da região, esta unidade também terá prioridade. As obras começam na próxima semana”, contou Munir, afirmando que os bairros Belo Horizonte, São Luiz, Vila Americana e Santo Agostinho terão os CRASs funcionando até o final de março.

Munir Francisco falou sobre a situação dos CRASs em Volta Redonda. “Abrimos imediatamente 12 unidades. Agora, vamos começar a revitalização dos espaços por estes cinco bairros. Mas a programação prevê que até meados de 2021 a população volte a contar com o atendimento em 35 CRAS, este importante equipamento da Atenção Básica da Assistência Social”, disse Munir.

Publicidade

Estrutura



Os Centros de Referência à Assistência contam com equipe multidisciplinar que inclui assistente social, psicólogo, orientador social, entrevistador, facilitador de oficinas, além de funcionários administrativos. Entre os serviços ofertados estão Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); cadastros para Benefícios Eventuais; Benefício de Prestação Continuada (BPC); além do Cadastro Único e Programa Bolsa Família.