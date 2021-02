O Centro Pop fica na Rua Maria Cândido nº 92, no bairro Mutondo Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 06/02/2021 17:30 | Atualizado 06/02/2021 17:40

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Assistência Social realizou uma série de capacitações para a nova equipe de educadores sociais do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, o Centro Pop. O corpo técnico é composto por psicólogos, assistentes sociais e educadores sociais, além do setor administrativo. Durante o treinamento, os educadores conheceram o espaço, foram instruídos a respeito do trabalho que será desenvolvido e orientados sobre as demandas diárias.

“Os profissionais receberam ao longo de três semanas capacitações sobre a política pública da Assistência Social desenvolvida para a população em situação de rua, com orientações para a realização da abordagem e do acolhimento das pessoas em vulnerabilidade social. As pessoas atendidas merecem toda atenção do educador para que possam desenvolver suas habilidades e crescimento intelectual”, afirmou o secretário da pasta, Wagner Ventura.

O Centro Pop, que fica na Rua Maria Cândido nº 92 no Mutondo, além de disponibilizar banheiros com chuveiros e uma lavanderia, oferece café da manhã e almoço, acompanhamentos com psicólogos e assistentes sociais, auxilia na retirada de documentos pessoais e realiza encaminhamento para o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).