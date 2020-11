Por Thuany Dossares

Publicado 17/11/2020 12:02 | Atualizado 17/11/2020 13:09

Rio - A principal linha de investigação da polícia é que o homem de 63 anos encontrado morto em casa ao lado de um facão na tarde de segunda-feira em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, tenha sido vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte). O corpo de Francisco Carlos Jacinto da Rocha foi encontrado por uma vizinha na Travessa Ideal, no bairro do Mutondo durante a tarde de segunda-feira.