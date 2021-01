Prefeitura está atualizando o cadastro de usuários da Casa da Criança e CIC Divulgação/Gabriel Sales

Publicado 05/01/2021 08:00

Rio das Ostras - Apesar das unidades da Casa da Criança e do Centro Integrado de Convivência - CIC estarem sem atividades presenciais por causa da Pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria de Bem-Estar Social, está fazendo a atualização cadastral de seus usuários.



Pais e responsáveis de crianças e adolescentes, ligados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que continuarem sendo atendidos pelo Município, vão receber uma ligação de um assistente social do Centro de Referência de Assistência Social - Cras para atualizar o cadastro.



É fundamental que os telefones cadastrados na ficha estejam atualizados. Quem trocou de número durante o ano deve comunicar ao Cras mais perto de sua casa.



“Neste momento é necessário ter o número de contato atualizado na Ficha Social e por enquanto não será necessário apresentar documentação. Caso não queira mais a vaga, o responsável deve comunicar ao Cras de Referência ou aguardar o contato telefônico”, explicou Jeane Félix, coordenadora pedagógica da Secretaria de Assistência Social.



Ao todo o Município atende cerca de 375 de crianças e adolescentes entre as Casas da Criança e os CICs.