Guarda Municipal de Volta Redonda atende 660 ocorrências em fevereiro

Publicado 02/03/2021 12:39 | Atualizado 02/03/2021 12:39

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) divulgou um balanço das atividades realizadas durante o mês de fevereiro deste ano. No total, 660 ocorrências foram atendidas no período, a maior parte das ações envolveram situações de trânsito. Os dados são do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

De acordo com o relatório, o estacionamento irregular é a ocorrência mais frequente, com 243 registros. Em seguida estão reclamações de som alto e de disparo de alarme de veículo. Outras ocorrências relacionadas ao trânsito também foram apontadas conforme registros do Ciosp: 37 colisões e 58 acidentes sem vítima.

Segundo o comandante da GMVR, João Batista dos Reis, os agentes estão intensificando as abordagens aos condutores e focando em ações educativas.

“Recebemos muitas reclamações de som alto, principalmente de motocicletas adulteradas que acabam importunando os moradores. Estamos trabalhando para evitar acidentes. Nossos agentes atuam prioritariamente de forma preventiva, orientando os motoristas sobre a importância do cumprindo do Código de Trânsito Brasileiro”, explicou Batista.

Ainda segundo as informações da GMVR, a campanha educativa realizada com os motoristas promoveu a abordagem de mais de 4 mil veículos durante o mês de fevereiro. Os condutores recebem orientação e em alguns casos, os motoristas foram advertidos administrativamente, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.