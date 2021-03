Treinos da ginástica artística e de trampolim são realizados no Ginásio Poliesportivo Francisco Gomes Nascimento, no bairro São Geraldo Geraldo Gonçalves/PMVR

Publicado 02/03/2021 17:52

Volta Redonda - Os treinos da ginástica artística e de trampolim retornaram em Volta Redonda. As aulas acontecem no Ginásio Poliesportivo Francisco Gomes Nascimento, no bairro São Geraldo, desde o dia 18 de janeiro, conforme informações da Secretaria municipal de Esportes e Lazer (SMEL).

Os atletas se dividem em dois horários: manhã e tarde, com três turmas divididas em grupos de 15 alunos por turma. Com isso, é possível atender a todas as exigências de prevenção e segurança em razão da pandemia. Como o ginásio do São Geraldo estava fechado, antes de reabrir, foi preciso limpar e recuperar os equipamentos.

Segundo uma das treinadoras, Kelly Silva, a equipe que se prepara para os próximos torneios realiza os treinos à tarde. Enquanto competições oficiais estão suspensas no estado e em todo o país, devido à pandemia da covid-19, este grupo mais avançado ajuda na preparação dos iniciantes.

“Eles trazem uma garrafinha de água para se hidratarem e uma toalha pequena de uso individual. O bebedouro pode ser usado somente para encher as garrafas de águas. O foco da ginástica olímpica é trabalhar os fundamentos, o condicionamento físico, fazer as crianças se movimentarem, através de múltiplos saltos, saltitos, giros. E ainda aumentar a concentração e desenvolver a coordenação motora. Os mais experientes ajudam os mais novos. Eles estão tendo uma evolução enorme com as aulas”, explicou.

São atendidas crianças e adolescentes dos 4 aos 17 anos de idade, com no mínimo uma hora de treinamento nas terças e quintas-feiras. As inscrições estão abertas para novos alunos. Os pais interessados devem comparecer ao ginásio com os filhos.

De acordo com a secretária municipal de Esportes, Rose Vilela, a SMEL tem um carinho muito grande pela modalidade Ginástica de trampolim e artística, e fará todo o esforço possível para que as crianças continuem se preparando para a volta das competições, realizando o treinamento semanal com os cuidados necessários contra o coronavírus.

"A volta das atividades ocorreu após uma comissão de pais organizada solicitar o retorno das aulas, se comprometendo a seguir todas as medidas sanitárias de segurança", disse.

Pais e crianças devem utilizar máscara, manter o distanciamento e usar álcool gel nas mãos para começar o treinamento nos aparelhos. Verônica Oliveira, mãe de Sofia Gabrielle, de oito anos, comemorou o retorno das aulas.

“A pandemia nos atrasou um pouco, mas a minha filha, Sofia Gabrielle, que faz ginástica desde os 4 anos de idade, hoje com 8 anos, estava com muita vontade de treinar. Ela usa máscara, álcool gel, tomamos todas as medidas de cautelas que precisam. Este apoio da prefeitura é essencial para a gente”, disse.

Outra mãe presente no ginásio, moradora do bairro Ponte Alta, Dianna Cândido Pereira d´Lana, afirmou que a filha gosta muito dos treinamentos.

“Ela é muito dedicada e quer sempre aprender um salto novo e enquanto não aprende, não pára. Ela tem muita força de vontade. Há mais de 7 anos que ela faz ginástica, tendo começado no ginásio do bairro 249”. Diana acompanha a filha todas as terças e quintas.