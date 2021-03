Material apreendido em Volta Redonda, no bairro Santa Cruz Divulgação/ Polícia Militar

Publicado 10/03/2021 18:36

Volta Redonda - Policiais militares apreenderam drogas, granadas e munições na tarde desta quarta-feira, dia 10, no Condomínio Ingá II, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. A ação aconteceu após uma denúncia sobre tráfico de drogas na localidade.

Quando os agentes chegaram ao local, notaram a movimentação dos suspeitos. Um cerco foi montado, mas os homens fugiram pela área de mata do bairro. De acordo com a PM, o material apreendido foi o seguinte: 03 granadas, 50 munições intactas calibre 9mm, 138 pinos de cocaína, seis sacolas com cerca de 2,5 quilos de cocaína, aproximadamente 8.000 pinos vazios e grande quantidade de etiquetas.

Ainda segundo os agentes, todo o material foi levado para Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.