Publicado 11/03/2021 11:48

Volta Redonda - O deputado federal Luiz Antônio Corrêa (PL/RJ) destinou uma emenda de R$ 560 mil para a Prefeitura de Volta Redonda investir na área da saúde. O parlamentar esteve no Sul Fluminense com o objetivo de verificar o andamento de projetos e de recursos que disponibilizou para três municípios da região, sendo um deles, Volta Redonda.

Durante a reunião realizada na última semana, o prefeito Antonio Francisco Neto, o vereador Edson Quinto, o presidente do Partido Liberal de Volta Redonda, Antônio Cardoso, os deputados Luiz Antônio e André Corrêa falaram sobre a saúde da cidade.

Outro assunto lembrado pelo deputado federal foi sobre a emenda de bancada, no valor de R$ 6,4 milhões para a instalação de um aparelho de Ressonância Magnética no Centro Municipal de Saúde (antigo Hospital Santa Margarida), no bairro Niterói.

Neto agradeceu a ajuda destinada para o município. “Em nome da população de Volta Redonda eu agradeço muito a ajuda do deputado Luiz Antônio, que colocou essa emenda de R$ 560 mil para a nossa saúde e batalhou muito para conseguir R$ 7 milhões para a ressonância que vamos instalar e será a primeira pública da região. Agradeço também ao André Corrêa, Edson Quinto e ao Cardoso”, disse o prefeito.