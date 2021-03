Aulas remotas começam no colégio do Corpo de Bombeiros Militar Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 07:25

Volta Redonda - Na próxima segunda-feira, dia 15, terão início as aulas do colégio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) em Volta Redonda. A unidade recebe 60 novos alunos de 1° ano do Ensino Médio para o ano letivo de 2021.

O ensino acontecerá de forma remota no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Corpo de Bombeiros (AVA CBMERJ), sendo complementadas por reuniões e apoios virtuais aos estudantes e responsáveis.

“Contamos com a experiência técnica dos militares e dos professores da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) para promover ensino a distância inovador e de qualidade. Haverá aulas síncronas (ao vivo) e assíncronas (gravadas) no ambiente virtual da corporação, além de outras plataformas e aplicativos, sempre focados no acompanhamento dos alunos”, disse o coronel Marcus Belchior, da Diretoria Geral de Ensino e Instrução (DGEI) do CBMERJ.