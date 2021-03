Educação de Volta Redonda promove encontros virtuais com gestores escolares Divulgação

Volta Redonda - A secretária municipal de Educação de Volta Redonda, Therezinha dos Santos Gonçalves, iniciou na última segunda-feira, dia 22, uma série de reuniões virtuais com grupos de dirigentes das escolas da rede pública municipal.

O objetivo é pensar sobre o papel dos gestores educacionais em tempos de pandemia e avaliar as ações administrativas e pedagógicas, desenvolvidas neste bimestre inicial de trabalho.

“A educação de qualidade se constrói quando revemos a sua prática. Além dos professores que lidam com os alunos no dia a dia, é importante conversar também com quem está gerindo esses profissionais, saber como está sendo essa atuação em meio a tantas mudanças provocadas pela pandemia”, explicou a secretária.

A necessidade de se observar e cumprir as normas de segurança e prevenção à covid-19, também são questões apresentadas durante os encontros.

“É uma questão de exercício da cidadania, cuja preparação de forma sistemática se dá, a princípio, no âmbito da educação escolar”, acrescentou Therezinha Gonçalves.

As reuniões acontecerão até a sexta-feira, dia 26 de março, e contarão com a participação dos gestores de unidades escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e escolas especializadas.