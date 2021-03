Vacinação contra covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 13:13 | Atualizado 25/03/2021 13:22

Volt Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda informou nesta quinta-feira, dia 25, que a vacinação contra a covid-19 será estendida nesta sexta-feira, dia 26, para os idosos de 72 e 71 anos.



A medida adotada, segundo a SMS, visa evitar aglomerações por conta do grande número de idosos desta faixa etária nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).



“Não é necessário chegar antes das 09h, evite aglomerações nas Unidades de Saúde. A aplicação da vacina acontecerá até as 16h de amanhã nas 46 unidades da cidade. As doses para idosos estão sendo priorizadas”, diz a nota da PMVR.

O governo municipal também anunciou que uma nova data para vacinar os idosos de 70 anos será divulgada nos próximos dias, nos canais oficiais da PMVR.