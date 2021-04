Neto Colucci exalta competência do Voltaço nas finalizações para vencer Boavista Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 11:27 | Atualizado 03/04/2021 11:28

Volta Redonda - O Voltaço venceu o Boavista por 3 a 1, na última quinta-feira, dia 1º, no estádio Raulino de Oliveira. A vitória mantém o Esquadrão de Aço na vice-liderança do Campeonato Carioca, com os mesmos 13 pontos do líder Flamengo, a cinco pontos do 5° colocado.

Após o confronto, o técnico Neto Colucci, analisou a vitória tricolor e destacou que a equipe conseguiu transformar as chances que teve em gol.

Publicidade

“Foi uma grande vitória pelo placar e pelos três pontos, mas não foi uma boa apresentação do nosso time. Em alguns momentos da partida, não fizemos as melhores escolhas, erramos em coisas que não vínhamos errando, mas fomos competentes nas finalizações e vencemos este importante jogo, que nos coloca novamente na liderança junto com o Flamengo, trazendo ainda mais confiança para o time durante a competição”, destacou.

Agora, o Esquadrão de Aço se prepara para uma sequência de partidas decisivas pela frente. Primeiro, no domingo, dia 04, diante do Nova Iguaçu, pelo Estadual, e depois na quarta-feira, dia 7, contra o Juazeirense-BA, pela Copa do Brasil.

Publicidade

“Já estamos em uma sequência de jogos muito grande. Iremos fazer nove partidas em 23 dias. Isso pesa muito e vamos ter que começar a equilibrar a equipe. Estamos chegando perto da reta final desta primeira fase do Estadual, quando já começarão a ser definidos os classificados para as semifinais, e temos um jogo importante pela Copa do Brasil. Então vamos seguir a nossa programação de descanso, recuperação dos atletas para que possamos chegar 100% diante da boa equipe do Nova Iguaçu e competir em busca de mais uma importante vitória, que nos colocará em uma posição muito boa na tabela”, projetou.

Neto Colucci ainda falou sobre a boa fase da equipe e do atacante Alef Manga.

Publicidade

“O Alef vive um bom momento junto com toda a equipe. Quando ele tem este desempenho de ser a ponta do iceberg, de ser quem finaliza e faz o gol, tem que entender que ele não está sozinho. Claro, parabéns para ele pela grande fase e pelos quatro gols nos dois jogos, está colhendo o que planta diariamente com muito trabalho, mas é preciso parabenizar toda a equipe também, que vem fazendo grandes jogos e trabalhando muito forte para conquistarmos estes resultados positivos”, completou.