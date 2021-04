Drogas apreendidas no bairro Belmonte em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 10:23

Volta Redonda - Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas na tarde de domingo, dia 18, no bairro Belmonte, em Volta Redonda. De acordo com os agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar, a prisão aconteceu após um patrulhamento para verificar uma denúncia sobre tráfico de entorpecentes na localidade.

Quando a PM chegou ao local, o suspeito foi localizado e com ele foram apreendidos: 40 pinos de cocaína e quatro trouxinhas de maconha.

Publicidade

Ainda segundo os policiais, o homem e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Volta Redonda, 93ª DP.