Saae-VR substitui rede de esgoto no Belo Horizonte Reprodução/ Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 11:25

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) concluiu a obra de substituição de 12 metros da rede coletora de esgoto localizada na Rua João Teixeira Rocha, no bairro Belo Horizonte. A melhoria vai beneficiar cerca de 200 pessoas que residem no local, segundo informou o gerente de Manutenção do Saae-VR, José Marques Rigon.

“O objetivo da obra foi evitar o retrabalho das equipes, como também eliminar o odor indesejável para os moradores e o retorno do esgoto nas casas”, explicou.

As equipes do Saae retiraram a rede de esgoto que estava interligada de forma equivocada à rede de águas pluviais, além de fazer a substituição de 12 metros da rede coletora. O trabalho contou com o apoio de uma retroescavadeira. A autarquia também realizou a retirada do entulho e o serviço de tapa-buraco na via.

De acordo com o presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC, este trabalho visa reduzir o número de ocorrências em aberto e mais agilidade no atendimento.

“Dividimos a cidade por áreas e intensificamos as ações, reduzindo de 611 em dezembro para 131 em abril o número de ocorrências referentes a água e esgoto. Além disso, estamos atuando preventivamente para evitar novas ocorrências”, afirmou PC.