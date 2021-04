Gerência de enfermagem do Hospital São João Batista faz campanha de doação de sangue Divulgação

Publicado 22/04/2021 12:01 | Atualizado 22/04/2021 12:04

Volta Redonda - A gerência de Enfermagem do Hospital São João Batista (HSJB), unidade da Rede de Saúde Pública de Volta Redonda, organizou uma campanha de doação de sangue. A ação acontece devido ao estoque abaixo do recomendável no Hemonúcleo Municipal que funciona em prédio anexo ao hospital. O banco de sangue registrou uma diminuição no número de coletas diárias por conta da pandemia da covid-19.

Diante da situação e preocupados com os feriados dos dias 21 e 23 de abril, quando o hemonúcleo permanece fechado para coletas, os profissionais que coordenam a enfermagem na instituição fizeram doações nessa segunda, dia 19 e terça-feira, dia 20.

Além de garantir o estoque de bolsas de sangue, o objetivo foi mobilizar outros funcionários da unidade a se tornarem doadores periódicos e dar exemplo a toda população.

“Convocamos, constantemente, a população para fazer doação de sangue e ajudar a abastecer o Hemonúcleo Municipal. Acho pertinente que os funcionários da unidade, que vivenciam no dia a dia a necessidade desta colaboração, deem o exemplo e sejam doadores periódicos de sangue”, disse a gerente de Enfermagem do HSJB, Glauciléia Rodrigues de Souza.

A integrante do setor de enfermagem da maternidade do hospital, Carolina Albertoni de Castro, doou sangue pela primeira vez incentivada pelas colegas.

“Sempre tive vontade, por saber da importância da doação para os nossos pacientes, mas tinha muito medo. Só tenho a agradecer a motivação e o apoio que recebi das outras profissionais que doaram. Hoje, posso dizer que serem uma doadora periódica”, afirmou.

Para ser um doador periódico é preciso respeitar o tempo mínimo entre as doações que para mulheres é de três meses e homens de dois meses. O hemonúcleo de Volta Redonda funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h, anexo ao Hospital São João Batista. Além do próprio hospital, o banco de sangue atende também outras três unidades dentro do município e mais duas em cidades vizinhas.

Para doar sangue é preciso:



Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos. Pessoas acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado sangue alguma vez antes dessa idade;

Pesar no mínimo 50 kg;

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

Estar alimentado (se comer alimentos gordurosos é necessário aguardar por 3 horas antes de doar);

Apresentar documento original com foto, que permita o reconhecimento do candidato, emitido por órgão oficial;

Aguardar 02 dias se foi vacinado contra a covid-19 com a vacina CoronaVac;

Aguardar 07 dias se foi vacinado contra a covid-19 com a vacina de Oxford (AstraZeneca);

No caso de pessoas infectadas pelo novo coronavírus ou que tiveram contato com alguém infectado, a doação de sangue só é permitida 30 dias após o fim dos sintomas – como febre, falta de apetite, perda do paladar e olfato, entre outros.