Partida contra o Flamengo será no estádio do Maracanã, no sábado, dia 24, às 19h Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 09:41

Volta Redonda - Em dez jogos até o momento no Campeonato Carioca, o Volta Redonda conquistou 21 pontos, com seis vitórias, três empates e uma derrota, e está invicto no Raulino de Oliveira.

Campanha que faz o Esquadrão de Aço chegar na última rodada na liderança isolada do Campeonato Carioca e dependendo de uma simples vitória diante do Flamengo neste sábado, dia 24. O jogo será no estádio do Maracanã, às 19h, para conquistar o bicampeonato da Taça Guanabara.

Titular do meio-campo tricolor, o volante Emerson Jr., que chegou ao Volta Redonda no começo do ano, falou sobre o sentimento para a decisão diante do Flamengo.

“Será um momento muito emocionante na minha vida. Sempre sonhei em jogar contra o Flamengo, ainda mais no Maracanã e valendo um título. Era o sonho também do meu pai e da minha mãe. Infelizmente eles não estão vivos para ver, mas estou aqui para representar os dois e dar o meu máximo dentro de campo, ajudando meus companheiros e, quem sabe, até marcando o gol do título da Taça Guanabara, que viria para coroar a grande campanha do Volta Redonda, que é fruto da nossa união e de muito trabalho no dia a dia”, destacou.

Na quinta-feira, dia 22, os atletas treinaram em período integral. Na parte da manhã, um treinamento técnico e tático, com foco em finalização. Já na parte da tarde, os atletas do elenco realizaram um treinamento de força na academia. A preparação termina na manhã desta sexta-feira, dia 23.