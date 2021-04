Reparo concluído na rede de água no Retiro Divulgação

Publicado 24/04/2021 17:58

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR) de Volta Redonda concluiu no final da tarde deste sábado, dia 24, o reparo da rede de água potável na Avenida Antônio de Almeida, próximo ao nº 787, no bairro Retiro. O rompimento foi detectado ontem, sexta-feira, dia 23.

Segundo a autarquia, a equipe teve dificuldades para realizar o serviço, pois no mesmo local, debaixo da terra, passa uma rede de alta tensão de 13800 volts da Light. A concessionária fez o desligamento da energia para realização do serviço com segurança.

De acordo com as informações do Saae-VR, o abastecimento começa a ser normalizado.