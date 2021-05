GMVR faz operação para coibir ações irregulares no trânsito nesta quinta-feira, dia 06 Divulgação

Publicado 06/05/2021 16:05 | Atualizado 06/05/2021 16:55

Volta Redonda - Uma ação para coibir irregularidades no trânsito foi realizada pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) nesta quinta-feira, dia 06, a pedido da população. A operação aconteceu na Via Sérgio Braga, próximo ao antigo refeitório da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), no Conforto.

Durante a fiscalização, cinco motos foram recolhidas e levadas para o pátio municipal. Segundo a GMVR, entre os problemas registrados para fazer o recolhimento estão: cano de descarga aberto para fazer mais barulho; motos sem placa, farol ou outros equipamentos obrigatórios; estacionamento irregular sobre a calçada.

No mesmo local onde ocorreu a operação desta quinta-feira, já foi feita uma ação de conscientização ao longo do último mês. Os motociclistas foram orientados a estacionar adequadamente e a regularizar as condições dos veículos.

Além disso, a Secretaria Municipal de Transporte refez a sinalização no local, para que não existissem dúvidas sobre a necessidade de estacionar corretamente.