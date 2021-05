Asfalto quebrado no bairro Jardim Belmonte em Volta Redonda Divulgação/PM

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 19:28

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem na tarde desta terça-feira, dia 11, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. Ele foi flagrado com uma enxada quebrando o asfalto na Avenida Barão do Rio Branco.

A ação policial aconteceu após denúncias que suspeitos de ligação com o tráfico de drogas estariam construindo um quebra-molas no local para dificultar o acesso de viaturas ao bairro.

Publicidade

Segundo a PM, a enxada usada pelo homem foi apreendida e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.