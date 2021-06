Defesa Civil monitora áreas ribeirinhas em VR - Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 08:42

Volta Redonda - A Defesa Civil de Volta Redonda, com o fim do período de chuvas, prioriza o monitoramento de áreas ribeirinhas durante a estiagem. A intenção é diminuir riscos, impedindo construções irregulares, escavações e ocupações desordenadas que coloquem em risco a integridade física e patrimonial de moradores.

A ação segue o Plano Municipal de Contingenciamento, criado em 2010, que define estratégias de antecipação, prevenção, mobilização e atuação de secretarias e autarquias do governo – municipal estadual e federal - no caso de desastres naturais na cidade.

O coordenador da Defesa Civil, Rubens Siqueira, afirmou que as ações rotineiras do órgão visam se antecipar a eventuais ocorrências.

“Neste período, a Defesa Civil prioriza as áreas ribeirinhas e entorno da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Os técnicos visam evitar atos inseguros de moradores que estão em áreas de vulnerabilidade, como escavações e construções irregulares. A prevenção e orientação é uma garantia de segurança para a população”, frisou Rubens.

Também de acordo com o coordenador, apesar de Volta Redonda ser uma cidade resiliente, é muito importante manter o plano de contingenciamento atualizado, visto que problemas como alagamentos, deslizamentos e desmoronamentos não escolhem hora para acontecer.

“A nossa equipe é formada por agentes civis capacitados, motivados, preparados para uma pronta resposta. Cada qual sabe o que fazer e como fazer ao chegar ao local do sinistro: isolar a área; fazer o levantamento de informações fundamentais para um procedimento seguro; verificar a existência de vítimas, adultos ou crianças; se no local tem carga tóxica; evitar aglomerações e curiosidades de terceiros que prejudicam o trabalho. O cenário de riscos deve ser identificado logo para um atendimento com segurança”, disse Rubens, citando o incêndio no início do ano, em uma loja na Avenida Amaral Peixoto, centro comercial da cidade, onde a Defesa Civil ajudou a isolar a área e inspecionar o local, num trabalho conjunto com as secretarias municipais, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Restrições da pandemia

A Defesa Civil teve também que se adaptar por conta da pandemia de covid-19 e realiza através do uso da ferramenta online com grupos reduzidos, ações de orientação e instrução. O detalhe é respeitando o distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel.

“Quando são atividades presenciais, elas são realizadas no nosso Centro de Instrução, no qual todos os protocolos são adotados, restringindo o contato pessoal, permanecendo o menor tempo possível em ambientes fechados“, falou Rubens Siqueira.



Ele informou que ainda este ano será realizado um seminário da Defesa Civil no auditório da sede, que fica na Ilha São João, com capacidade para 50 pessoas, de forma confortável com distanciamento e uso de máscaras. O objetivo do evento será a troca de informações e experiências com integrantes regionais de Defesas Civis na superação de desastres naturais e casos de emergências. O seminário ainda não tem data para acontecer.