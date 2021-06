Base fixa da GMVR na Avenida Amaral Peixoto - Divulgação

Publicado 22/06/2021 11:43 | Atualizado 22/06/2021 11:48

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) instalou uma base fixa na Avenida Amaral Peixoto, no Centro da cidade. A estrutura está localizada embaixo do viaduto Heitor Leite Franco e funcionará 24h por dia.

O comandante da Guarda Municipal, João Batista dos Reis, explicou que a intenção é intensificar a presença de agentes nos centros comerciais e facilitar o acesso do cidadão à GMVR, prestando informação e serviços.

“O local é estratégico por ser um centro comercial de grande circulação de pedestres e veículos que acessam a Amaral Peixoto. Sempre procuramos trazer a sensação de segurança aos comerciantes, motoristas e pedestres com nossa presença, inibindo ações contrárias à normalidade”, afirmou o comandante.

A base possui câmera de monitoramento que auxilia o trabalho da GMVR e o local também funcionará como apoio para os guardas municipais revezarem suas atuações pela cidade.

Com a instalação desta base fixa, Volta Redonda passa a ter no total, três estruturas de atendimento desse tipo em centros comerciais. As outras ficam na Vila Santa Cecília (próximo ao chafariz da Praça Brasil) e na Ponte Alta (embaixo do viaduto).