Reintegração de posse de área pública às margens do Rio Paraíba do Sul no bairro Volta GrandeDivulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 10:03

Volta Redonda - Uma ação envolvendo as secretarias municipais de Meio Ambiente e Infraestrutura, a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, com apoio da Guarda Municipal, realizou uma reintegração de posse no bairro Volta Grande, em Volta Redonda.

A demolição das construções irregulares que ficavam em uma área pública às margens do Rio Paraíba do Sul aconteceu na quinta-feira, dia 08. A Light também foi informada e fez o desligamento de ligação clandestina de energia no local.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Miguel Arcanjo, que coordenou a ação, a invasão não é recente, mas o encerramento de um processo administrativo permitiu a reintegração de posse. Ainda segundo o secretário, não havia moradores no local, as construções eram utilizadas como apoio.

“O terreno pertence ao município, além disso, é uma área de mata ciliar que foi descaracterizada pelas atividades exercidas ali. A área era utilizada para criar porcos e galinhas, além de plantação de algumas leguminosas e banana. E também tinha um cão. Outro problema era que o terreno também passou a ser utilizado para descarte ilegal de entulho”, disse Miguel, reforçando que, com a chegada do contingente da prefeitura, eles se deixaram o local sem resistência.

Segundo as informações da prefeitura, o local será incluído no Programa Municipal de Educação Ambiental, que envolve estudantes das escolas públicas. O objetivo é promover o replantio com mudas características da mata ciliar, oriundas do viveiro municipal.