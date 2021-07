Encontro trata sobre projeto "Fábrica de Talentos Furacão" em Volta Redonda - Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 18:16

Volta Redonda - Implantar o projeto "Fábrica de Talentos Furacão" em Volta Redonda foi o assunto tratado durante reunião entre o vereador Rodrigo “Nós do Povo” e o tricampeão mundial de futebol, Jairzinho. O encontro aconteceu nesta quinta-feira, dia 08, no Rio de Janeiro.

O "Fábrica de Talentos Furacão", comandado por Jairzinho, é um projeto social de escolinhas, clínicas de futebol e metodologia de trabalho com consultoria em gestão esportiva e intercâmbios entre equipes. O projeto será 100% gratuito para crianças e jovens entre 9 e 20 anos, disse o vereador.

Ainda segundo Rodrigo, o sucesso do programa foi comprovado nas comunidades carentes na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele também considerou pela sua experiência no esporte, "que o futebol é uma ferramenta para construir valores e pode transformar a vida de crianças e jovens, tirando da marginalidade e promovendo saúde e esperança".