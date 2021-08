Especialista em Neurocirurgia, o médico Júlio Meyer - Divulgação

Publicado 21/08/2021 16:58

Volta Redonda - O médico Júlio César Meyer, uma referência em Neurocirurgia no Brasil, foi nomeado Diretor Técnico do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no Rio de Janeiro. Dentro da função, ele atua nas áreas de normatização e fiscalização das atividades da área.

O Instituto do Cérebro, inaugurado em 2013, está estruturado com perfil hospitalar para atenção neurológica e neurocirúrgica de alta complexidade, para demanda de internação, ambulatório e tratamento de epilepsia.

Júlio Meyer formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), em sua trajetória profissional atuou como Auxiliar de Serviços Médicos, hoje chamado como Auxiliar de Enfermagem e, posteriormente, como Auxiliar de Necropsia.

O interesse pela neurocirurgia surgiu no segundo ano de medicina, em 1976, no Hospital Federal do Andaraí. Ele foi um dos idealizadores do Anexo do Hospital São João Batista, em Volta Redonda. O médico também é professor do UniFOA, participante Institucional, membro do Conselho Curador da Fundação Oswaldo Aranha (FOA) e membro da Comissão Nacional de Residência Médica, do Ministério da Educação (MEC).

“Tenho orgulho em contribuir com a saúde da população e agradeço a todos da instituição pela oportunidade de estar atuando como professor e membro do Conselho Curador da FOA”, revelou Júlio Meyer.