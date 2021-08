Período de inscrição segue até 27 de agosto - Divulgação

Período de inscrição segue até 27 de agosto

Publicado 20/08/2021 12:10

Volta Redonda - Estão abertas as inscrições para a contratação temporária para as funções de Professor III e Servente, para as unidades da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre).

São oito vagas para Professor III: Geografia (1vaga); Sociologia (1 vaga); Língua Portuguesa (1 vaga); Língua Estrangeira; Espanhol (1 vaga); Química (1 vaga); Física (1 vaga); Arte (1 vaga); e Intérprete de Libras (1 vaga). Para servente são disponibilizadas duas vagas.

O edital e a ficha de inscrição estão disponíveis até o dia 27 de agosto no site www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. Os candidatos que tenham dificuldade de acesso à internet poderão realizar suas inscrições na sede da Subprefeitura do Retiro que fica na Av. Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro, nos dias úteis, das 8h30 às 17h.

Os candidatos aprovados no processo seletivo formarão o cadastro de reserva, e a admissão estará condicionada ao surgimento de vagas temporárias no prazo de validade do concurso. A utilização do cadastro de reserva obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação final no processo seletivo.