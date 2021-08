OAB-VR realiza eventos em comemoração ao Mês do Advogado - Divulgação

OAB-VR realiza eventos em comemoração ao Mês do AdvogadoDivulgação

Publicado 19/08/2021 09:27

Volta Redonda - A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Volta Redonda em comemoração ao Mês do Advogado, celebrado em Agosto, realizará no próximo sábado, dia 21, a tradicional ‘Caminhada do Advogado’ pelas ruas do bairro Aterrado, seguida de Feijoada de Confraternização, no Hotel Bela Vista.

Os eventos, segundo o presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), o advogado Rodrygo Monteiro, seguirão os protocolos de combate a covid-19. Os participantes deverão usar máscara, manter a higienização de mãos em álcool gel, distribuídos pela OAB. O distanciamento social também será exigido e os eventos serão ao ar livre.

Publicidade

“Estamos tomando o máximo de cuidado a fim de garantirmos os protocolos contra a covid-19 e, por isso, faremos tudo ao ar livre, com medidas de prevenção à doença”, ressaltou Monteiro, lembrando que a maioria das atividades realizadas, no decorrer do mês pela entidade, tem sido pelo sistema online.

Para atender os advogados e comunidade, a agenda do Mês do Advogado, tem sido com programação diversificada. Boa parte dos eventos foi concentrada em palestras abordando diversas áreas, como Direito Penal, do Trabalho, Imobiliário, entre outras.

Publicidade

Os acontecimentos contam ainda com programação religiosa com realização de missa presidida pelo bispo da Diocese de Volta Redonda- Barra do Piraí, Dom Luiz Henrique, com a participação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, além de Culto Ecumênico, com Pastor Tiago Local.

Haverá ainda a inauguração da Sala da OAB, na Casa de Custódia, no bairro Roma, em Volta Redonda, com a presença do presidente da OAB-RJ, o advogado Luciano Bandeira e do presidente da Caarj, o também advogado, Ricardo Menezes.

Publicidade

O espaço visa facilitar o acesso dos profissionais a clientes que cumprem detenção no órgão. A sala será equipada a fim de dar suporte ao profissional garantindo maior agilidade e aperfeiçoamento ao atendimento ao cliente.