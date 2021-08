Material recuperado após furto na tarde desta quarta-feira, dia 18, em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 18/08/2021 16:56

Volta Redonda - Um homem foi detido na tarde desta quarta-feira, dia 18, logo após ser flagrado por câmeras de segurança praticando furtos no Mercado Popular da Vila Santa Cecília. No vídeo, o homem se passa por um cliente e pega uma caixa com produtos eletrônicos. Ele se aproveita da distração do balconista, pega o material e sai do local.

Pelo menos outros três proprietários de lojas nos mercados populares da cidade já reconheceram o suspeito como possível praticante de outros crimes semelhantes.

A Guarda municipal foi acionada e as informações sobre as características físicas do suspeito foram divulgadas para os agentes que estavam nas ruas. O homem passou a ser monitorado e foi detido quando já estava na Avenida Amaral Peixoto.

Com o suspeito, os agentes encontraram uma caixa de som, uma mochila, dois óculos modelo juliet, um óculos de grau e uma touca. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda e os objetos serão devolvidos aos comerciantes.