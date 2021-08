Volta Redonda vacina mais de 13 mil pessoas contra a covid-19 em 12 horas - Divulgação

Publicado 17/08/2021 17:48

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda divulgou os dados sobre a vacinação contra covid-19 realizada na segunda-feira, dia 16. Foram aplicadas 9.050 doses para pessoas acima de 23 anos que receberam a primeira dose e 4.000 mil pessoas completaram o ciclo de imunização contra o vírus.

A vacinação aconteceu em drive-thru na Ilha São João e também em sete Unidades de Saúde no horário entre 08h às 20h. O balanço apontou que 13.050 pessoas foram vacinadas entre primeiras e segundas doses.

Com esse saldo, Volta Redonda ultrapassa a marca de 170 mil moradores com ao menos a primeira dose e mais de 88 mil com as duas doses. Ainda de acordo com a secretaria de Saúde, Volta Redonda atingiu a cobertura vacinal de 85% em maiores de 18 anos com a primeira dose.