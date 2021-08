‘Jardim Botânico’ em Volta Redonda - Divulgação

‘Jardim Botânico’ em Volta RedondaDivulgação

Publicado 17/08/2021 10:36 | Atualizado 17/08/2021 10:40

Volta Redonda - O ‘Jardim Botânico’ de Volta Redonda, espaço construído pelo Poder Público em 2020, tem atraído crianças e adolescentes à área, mesmo com a necessidade de serviços de manutenção.

“É comum nos finais de semana observarmos pessoas no local, embora tenham uma dificuldade a mais para acessar o local”, relatou uma adolescente que com um grupo de amigas realizou um passeio com piquenique no espaço.

“Moramos bem perto da Ilha, e dado a beleza da ilha, a facilidade de não gastarmos com passagens, tivemos a ideia de um piquenique em um lugar legal, o Jardim Botânico. Confesso, tivemos dificuldades para entrar, pois na 'cara do Jardim' onde era o portão principal foi fechado. A sorte nossa que um moço nos orientou, e entramos pelo outro lado”, contou a adolescente que estava acompanhada de três jovens.

Ainda segundo a jovem, elas gostaram do espaço e disseram “A prefeitura poderia ajeitar umas coisinhas, o local é muito massa!”, ressaltou.

resultado da sondagem foi encaminhado pelo Movimento ao Prefeito Antonio Francisco Neto. Em maio de 2021, o Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) realizou uma consulta à população sobre o lugar, e identificou a necessidade de “aproveitar e adequar o local para melhor servir à comunidade”, apontou a pesquisa. Na ocasião, ofoi encaminhado pelo Movimento ao Prefeito Antonio Francisco Neto.

O coordenador da equipe ambiental do MEP, professor Fernando Pinto, ao saber das movimentações na Ilha, reportou a pesquisa e informou que vai tentar novo contato com o Prefeito e o Secretário Municipal do Meio Ambiente.

“A pesquisa ofereceu-nos alguns indicadores importantes como proposta para o Poder Público implementar no local. Vou articular com a coordenação geral do MEP, para que façamos contato novamente com o Prefeito Neto e Secretário Municipal do Meio Ambiente," disse o coordenador da equipe.