Voltaço treina nesta semana em VassourasDivulgação

Publicado 18/08/2021 11:02

Volta Redonda - O Voltaço irá aproveitar esta semana e fará um período de treinamentos em Vassouras-RJ. A intertemporada iniciou na terça-feira, dia 17, e seguirá até sexta-feira, dia 20.

De acordo com as informações da equipe técnica, os treinos irão acontecer no estádio Municipal Ernani do Amaral Peixoto.

O Esquadrão de Aço se prepara para enfrentar o Paysandu-PA pela Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será no próximo domingo, dia 22, às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.