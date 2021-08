Cronograma de vacinação contra covid em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 19/08/2021 08:44

Volta Redonda - Sem novas remessas, a vacinação contra covid-19 nesta quinta-feira, dia 19, em Volta Redonda segue apenas para 2ª dose, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A aplicação da segunda dose estará disponível para as pessoas vacinadas com AstraZeneca até 27/05/2021. Também completarão o ciclo de imunização aqueles que receberam a 1ª dose da Pfizer até 31/05/2021. Já a aplicação da segunda dose da CoronaVac será para vacinados com a 1ª dose até 22/07/2021.

A vacinação ocorrerá nas seguintes Unidades de Saúde: Siderlândia, Conforto, Retiro II, Vila Mury, Volta Grande, Santa Cruz, São Geraldo e Jardim Paraíba. O horário de atendimento será das 8h às 16h.