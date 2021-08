Material apreendido no bairro Santa Inês em Volta Redonda - Divulgação/ PM

Material apreendido no bairro Santa Inês em Volta RedondaDivulgação/ PM

Publicado 19/08/2021 12:08 | Atualizado 19/08/2021 12:10

Volta Redonda - Policiais militares prenderam dois suspeitos e também apreenderam drogas e outros materiais do tráfico no bairro Santa Inês, em Volta Redonda. A ocorrência aconteceu na terça-feira, dia 17.

Segundo a PM, a ação aconteceu após uma denúncia anônima de que homens estariam traficando na Rua Carlos Gomes. Os agentes do 28º BPM foram ao local e realizaram um cerco e depois de uma troca tiros, a dupla foi presa.

Publicidade

Ainda de acordo com os policiais, junto com os suspeitos estavam o seguinte material: 100 pinos de cocaína, 14 trouxinhas de maconha, R$ 125,00 em espécie, 01 rádio transmissor, 01 aparelho celular, 01 balança de precisão, 1.000 pinos vazios, 01 peneira e 01 bolsa.



Todo material juntamente com os envolvidos foram levados para Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.