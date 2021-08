Artista e cientista encantam estudantes e professores do MEP-VR - Divulgação

Artista e cientista encantam estudantes e professores do MEP-VRDivulgação

Publicado 19/08/2021 12:46 | Atualizado 19/08/2021 13:32

Volta Redonda - A sala de aula virtual do Pré-Vestibular Cidadão (PVC) do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) desta quarta-feira, dia 18, contou com a participação do professor José Abdala Helayel Neto, físico, cientista do CBPF (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas), dirigente do Pré-Vestibular Ciência e Cidadania (PVCC) em Petrópolis, voluntário no MEP desde 2004 e o cantor Gilberto Gil, embaixador da Cultura e ex-Ministro da Cultura.



O tema oferecido pela Rede “Arte e Ciência foi o “Diálogo entre física e música”. A ‘noite de troca de conhecimentos’ foi repleta de encantos e novos tons dentro do processo freiriano de ensinar e aprender do ‘Movimento’. O evento mediado por pesquisadoras da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e Fiocruz.

A live aberta foi transmitida pelo YouTube e pode ser conferida no link https://www.youtube.com/watch?v=cG4wWLWhmMA . Segundo o MEP-VR, a aula agregou mais de 500 pessoas e já está com mais de 2 mil acessos.

O cantor Gilberto Gil, na sua fala suave e instigante reporta sua infância, e seu encanto no querer saber das coisas.

“O modo de verbalizar na minha pequena capacidade falar, algo vindo lá na minha infância já instigava-me a saber das tecnologias. O conhecimento nos impulsiona, nos permite voar sobre os abismos, sem nos despedaçarmos”, disse Gil.

A magia da fala provocou reações importantes. Na finalização deixou claro também que a distribuição de conhecimentos e das riquezas são importantíssimos.

O físico e também amante da música, Helayel, na serenidade e firmeza, em perfeita ‘vibração’ com Gil, na sua fala pinçou vários ‘quantos ‘, referindo-se a música ‘Quanta’, do Gil.

“Há uma sincronia entre a arte, a música e a física, caminham juntas. A arte é irmã da ciência. O compartilhamento do conhecimento é urgente no Brasil. A nação é a cultura, na diversidade étnica e cultural quem faz isto são os artistas os professores, e não as armas”, destacou o cientista Helayel.

Os estudantes elogiaram a articulação do MEP-VR e comentaram a aula especial.

“Foi muito bom assistir essa live. Vou até rever depois para pegar alguns pontos que perdi por conta da Net”, comentou Elinton.

“Realmente foi muito produtivo. Como músico que sou, me identifiquei muito com o depoimento de ambos. Sensacional!”, disse Alberto.

“Um prazer ter contemplado as palavras de Gil e Helayel. Roda de conversa sábia e repleta de conhecimento a ser absorvido. Muito bom”, falou Tainá.

“Estava em outra aula, corri e consegui assistir. Achei incrível a fala dos dois. Eu amo a música, e interligação feita com a física e a música foi fantástica”, pontuou Ana.