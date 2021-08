Vereador Betinho Albertassi protocolou um projeto que cria o Programa Permanente de Reforço Escolar - Divulgação

Publicado 20/08/2021 12:17

Volta Redonda - Com anúncio do retorno das aulas na Rede Municipal, previsto para setembro, o vereador Betinho Albertassi (PSD) protocolou um projeto que cria o Programa Permanente de Reforço Escolar. O projeto ainda será votado na Câmara e caso seja aprovado seguirá para sanção do prefeito Antônio Francisco Neto.

A intenção é ajudar os estudantes da rede a reduzirem o déficit educacional provocado pela pandemia da covid-19. Maioria dos pais e responsáveis acredita que pandemia prejudicou o aprendizado dos estudantes, segundo pesquisa da Fundação Lemann.

De acordo com o projeto, o reforço escolar será desenvolvido e implementado pela Secretaria Municipal de Educação e começará a atender os alunos neste segundo semestre deste ano. Um dos pontos principais é o fortalecimento no tempo de aula de Língua Portuguesa e Matemática.

Para desenvolver e potencializar o novo programa, o município poderá firmar convênios e parcerias com a União, Governo do Estado, sociedade civil, empresas privadas, cooperativas, associações de moradores, moradores de comunidades comprovadamente capacitados para tal finalidade e demais entidades voltadas à área da educação.

"O reforço escolar tem o alcance fundamental no aprendizado. Vai recuperar o tempo perdido e ajudar muitas crianças. Uma educação de qualidade é importante na construção de uma cidade voltada para o futuro”, disse o vereador.