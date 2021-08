Publicado 21/08/2021 09:15

Volta Redonda - A Campanha de Vacinação Antirrábica Animal tem início neste final de semana em Volta Redonda. No município, a campanha será dividida em cinco sábados. O horário de atendimento será das 8h às 17h.

Neste sábado, dia 21, cães e gatos saudáveis com mais de três meses de idade devem ser levados a uma das unidades de saúde dos bairros: Caieiras, Nova Primavera, Candelária, Dom Bosco, São Sebastião e Santa Rita do Zarur; o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do Santa Cruz; a Escola Municipal Juarez Antunes, no bairro São Luiz; e a Igreja do Pinto da Serra.

A programação segue no dia 28 de agosto, nas unidades de saúde do Eucaliptal, Conforto, Ponte Alta, Jardim Belmonte; nos CRAS do Jardim Ponte Alta e do Siderlândia; e na Praça Marechal Osório, no bairro 249.

Já no dia 11 de setembro, os postos de vacinação serão as unidades de saúde do Três Poços, Jardim Paraíba, Vila Americana, Santo Agostinho, Volta Grande e Água Limpa; o CRAS do Aero Clube; e a Praça José L. de Castro, no Jardim Amália. A prefeitura deve incluir na programação um drive-thru na Ilha São João.

No dia 18 de setembro, as unidades de saúde Retiro I e III, Vila Mury, Açude I e II, Vila Brasília, Belo Horizonte, Mariana Torres, Belmonte, Padre Josimo; e o Retiro II, a Escola Municipal Amaral Peixoto, receberão os animais.

No dia 25 de setembro, os animais devem ser levados às unidades do São Geraldo, Belvedere, Rústico, Monte Castelo, Siderópolis, Vila Rica/Tiradentes, Roma I e II; e ainda à Praça Nei do Vale, no São João.